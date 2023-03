Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag Verlust reich

Das Papier von Siemens befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 144,12 EUR ab. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 144,12 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.867 Siemens-Aktien.

Bei 152,20 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,31 Prozent. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Mit Abgaben von 53,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,91 EUR für die Siemens-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 09.02.2023. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18.070,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 16.497,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.05.2023 veröffentlicht. Siemens dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,70 EUR fest.

