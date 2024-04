Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 177,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 177,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 177,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.534 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 186,98 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,64 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,99 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,36 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.412,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.070,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,65 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

