Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittwochvormittag südwärts

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 213,90 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 213,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 213,30 EUR. Bei 213,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.660 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. 14,47 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 150,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 29,56 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 228,44 EUR.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,32 Prozent auf 18,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 15.05.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Siemens die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

