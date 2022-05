Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 116,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 116,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 116,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.742 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 26,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (105,92 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,23 EUR.

Siemens ließ sich am 10.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.497,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.071,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 12.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,28 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

