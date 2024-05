Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 175,56 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 175,56 EUR abwärts. Bei 173,88 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 175,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 314.349 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 186,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,50 Prozent. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 46,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,95 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 194,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,87 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,41 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,07 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

