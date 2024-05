Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 175,86 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 175,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 176,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 175,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.369 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,98 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 194,44 EUR.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,03 EUR, nach 1,87 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,41 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,56 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Siemens öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Experten sehen bei Siemens-Aktie Potenzial