Siemens Aktie News: Siemens wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 146,90 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 146,90 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 146,02 EUR. Bei 147,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 536.235 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,68 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 95,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 183,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 17.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,35 EUR gegenüber 1,27 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.416,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Siemens die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.



