Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 148,04 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 148,04 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,02 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,68 EUR. Bisher wurden heute 851.532 Siemens-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 95,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Abschläge von 35,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 17.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19.416,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.040,00 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 9,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

