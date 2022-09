Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Vormittag positiv

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 101,24 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,52 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.591 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 35,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (93,67 EUR). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 8,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 151,08 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 11.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.867,00 EUR umgesetzt, gegenüber 16.085,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Siemens.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,64 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

