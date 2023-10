Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 136,28 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 136,28 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 136,70 EUR. Bei 136,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.647 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,00 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 18,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 97,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 39,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,36 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 10.08.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 18.889,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.867,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,49 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

