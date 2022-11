Siemens Aktie News: Siemens am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 111,84 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,56 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 192.122 Stück.

Bei einem Wert von 157,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,40 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 146,38 EUR.

Siemens ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,06 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.867,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 16.085,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 17.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 16.11.2023.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,25 EUR je Aktie.

