Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 162,02 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,5 Prozent auf 162,02 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 161,74 EUR. Bei 167,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 898.596 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,26 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,00 EUR aus.

Am 16.11.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.393,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.573,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,50 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker