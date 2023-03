Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Freitagmittag positiv

Um 12:07 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 146,24 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 146,36 EUR zu. Bei 145,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 228.678 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (152,20 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,91 EUR.

Siemens veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.070,00 EUR – ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 16.497,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 8,71 EUR im Jahr 2023 aus.

