Siemens Aktie News: Siemens steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 226,35 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 226,35 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,95 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 221,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.094.567 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,30 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 0,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,43 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 228,44 EUR.

Am 13.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 18,35 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

