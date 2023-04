Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Montagmittag Verluste

Die Siemens-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 148,24 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 147,52 EUR. Bei 148,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 231.080 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 152,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 2,60 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 93,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,40 EUR.

Siemens veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.070,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 16.497,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 17.05.2023 gerechnet. Am 08.05.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,89 EUR je Aktie belaufen.

