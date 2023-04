Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Siemens 148,08 EUR

-0,48% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 148,58 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 147,52 EUR ein. Bei 148,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 356.955 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 93,67 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 58,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 170,00 EUR angegeben.

Am 09.02.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.070,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie, Amazon-Aktie in Grün: Russische Ex-Hacker arbeiten für westliche Konzerne

Siemens-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

OP 'am offenen Herzen': Daimler Truck stellt Entwicklungsplattform um - Daimler Truck-Aktie profitiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com