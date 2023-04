Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Um 09:05 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 148,32 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 148,32 EUR ein. Bei 148,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.911 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 152,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 58,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 169,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 09.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18.070,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Siemens die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,88 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images