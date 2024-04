Siemens Aktie News: Siemens tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Siemens im Blick

Die Aktie von Siemens hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 175,62 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 175,62 EUR. Bei 176,40 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,44 EUR ab. Mit einem Wert von 175,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.964 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 186,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 6,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,97 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 194,36 EUR.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,97 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.412,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.070,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,65 EUR je Aktie belaufen.

