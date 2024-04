Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 175,78 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 175,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 176,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 175,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 48.216 Stück.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,98 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 5,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,99 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 194,36 EUR.

Siemens gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,97 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 18.412,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.070,00 EUR umgesetzt.

Die Siemens-Bilanz für Q2 2024 wird am 16.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

