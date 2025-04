Siemens Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Siemens

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,8 Prozent auf 200,20 EUR ab.

Die Siemens-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 200,20 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 199,26 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,95 EUR. Bisher wurden heute 1.427.867 Siemens-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,37 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,38 EUR.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18,35 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

