Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 206,50 EUR ab.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 206,50 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 203,45 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 204,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 127.515 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 15,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,37 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 228,44 EUR.

Siemens veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,78 EUR je Aktie aus.

