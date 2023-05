Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Siemens 149,66 EUR

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 149,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 150,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 564.352 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 1,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 93,67 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 60,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 170,00 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 18.070,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens am 17.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 9,14 EUR im Jahr 2023 aus.

