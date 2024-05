Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 175,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 175,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 176,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 176,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.952 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 186,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,60 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 194,44 EUR angegeben.

Am 08.02.2024 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,41 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Siemens-Bilanz für Q2 2024 wird am 16.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie gibt nach: Siemens soll zehn Schnellzüge in die USA liefern

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingefahren