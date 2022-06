Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Abschlägen

Das Papier von Siemens befand sich um 03.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 125,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 124,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 126,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 271.758 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 157,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,84 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,92 EUR am 07.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 166,15 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,79 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.040,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 14.665,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 03.08.2023.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,16 EUR je Aktie.

