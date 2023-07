Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 149,32 EUR ab.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 149,32 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 148,98 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 496.928 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. 11,84 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 59,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,80 EUR aus.

Siemens gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.416,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 10,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

