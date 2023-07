Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 148,54 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 148,54 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 148,02 EUR nach. Bei 152,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 845.517 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,43 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 93,67 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,80 EUR aus.

Am 17.05.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,35 EUR, nach 1,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.416,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.040,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,08 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Juni 2023: Analysten sehen Potenzial bei Siemens-Aktie

Siemens-Aktie und Siemens Energy-Aktie stärker: JPMorgan-Analyst hält Kursverfall bei Siemens Energy für übertrieben - Kursziel für Siemens angehoben

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX