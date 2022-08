Siemens Aktie News: Siemens verliert am Mittag

Die Aktie verlor um 03.08.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 106,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 104,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,24 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 351.774 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 157,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 150,69 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.040,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.665,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Siemens die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

