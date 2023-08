Siemens Aktie News: Siemens gibt am Donnerstagvormittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 146,54 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 146,54 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 145,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.134 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,96 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,07 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,12 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 183,20 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,35 EUR, nach 1,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 19.416,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.040,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 9,97 EUR im Jahr 2023 aus.

