Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 241,05 EUR.

Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 241,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 242,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 240,25 EUR. Mit einem Wert von 242,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 149.060 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 1,55 Prozent niedriger. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,64 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,38 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 238,11 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,61 EUR, nach 2,51 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

