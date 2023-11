Siemens Aktie News: Siemens am Mittag im Plus

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 128,02 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 128,02 EUR zu. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 244.114 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,45 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 16,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 176,09 EUR aus.

Am 10.08.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 18.889,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.867,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2023 wird am 16.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,69 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Mittag im Plus