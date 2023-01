Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag fester

Das Papier von Siemens konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 132,64 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 133,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 132,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 306.430 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 157,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 16,03 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 93,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 150,00 EUR an.

Siemens gewährte am 17.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,36 EUR gegenüber 1,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.444,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.573,00 EUR ausgewiesen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 31.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,60 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

