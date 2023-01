Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 134,54 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 135,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,74 EUR. Bisher wurden heute 742.718 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 157,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,83 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 43,63 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 150,00 EUR.

Am 17.11.2022 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,36 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.573,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 17.444,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Siemens am 09.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 31.01.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,60 EUR je Siemens-Aktie.

