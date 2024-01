Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag behauptet

So bewegt sich Siemens

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel kam die Siemens-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 162,44 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 162,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 163,46 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,34 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,62 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 253.755 Aktien.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,31 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 26,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 184,18 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 16.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.393,00 EUR – ein Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 20.573,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

