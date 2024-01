Aktie im Blick

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit grünen Vorzeichen

04.01.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 163,06 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 163,06 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 163,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.785 Siemens-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 171,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 36,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 184,18 EUR. Siemens gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.393,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.573,00 EUR im Vorjahreszeitraum. Die Siemens-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.02.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,50 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels leichter XETRA-Handel DAX schlussendlich in Rot

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images