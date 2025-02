Siemens Aktie News: Siemens verliert am Mittag

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 201,30 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 201,30 EUR abwärts. Bei 200,00 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 202,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181.424 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 210,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 4,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (150,68 EUR). Abschläge von 25,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,35 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 209,57 EUR.

Siemens gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,17 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,39 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,33 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

