Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag behauptet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 202,25 EUR.

Bei der Siemens-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 202,25 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 203,70 EUR an. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 200,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 394.696 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,05 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,86 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,57 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 14.11.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,17 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

