Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 181,68 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 181,68 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 182,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 180,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 345.993 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 1,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 190,73 EUR.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.

Am 16.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

