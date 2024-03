Siemens Aktie News: Siemens behauptet sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Mit einem Wert von 181,18 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 181,18 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 181,48 EUR zu. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 180,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 180,74 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.620 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,84 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 34,05 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 190,73 EUR.

Siemens gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Siemens dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

