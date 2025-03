Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kursabschlägen

Siemens im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,7 Prozent auf 215,35 EUR.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 215,35 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 214,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,70 EUR. Bisher wurden heute 807.947 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 228,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,01 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 228,44 EUR aus.

Am 13.02.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 3,03 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,35 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,41 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,67 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

