Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittwochnachmittag ins Plus

Um 04.05.2022 16:22:00 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 116,40 EUR nach oben. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 116,90 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,50 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 876.728 Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 157,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,31 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 105,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 169,23 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 10.02.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.497,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.071,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,28 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

