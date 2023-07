Siemens Aktie News: Siemens am Mittag billiger

Im Online-Seminar heute ab 18 Uhr schaut sich Ingmar Königshofen die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Um 18 Uhr live: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

Siemens-Aktie tiefer: Siemens baut wohl an Intel-Chipfabrik in Magdeburg mit

Philips and Philips Foundation win Design Business Association Grand Prix and Gold Award for its high-risk pregnancy referral tool

Atos- und Schneider Electric-Aktien uneins: Atos will Ecoact an Schneider Electric verkaufen

How Is The Market Feeling About Agilent Technologies?

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 03.07.2023

Heute im Fokus

Merck-CEO Belén Garijo besorgt um globalen Wettbewerb. Casino hat Kapital-Offerten. Amazon bringt Rivian-Lastwagen nach Deutschland. Meta will Twitter-Konkurrenten bald verfügbar machen. Yahoo will zurück an die Börse. Dollar-Mangel setzt Entwicklungsländern zu. PNE verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an TotalEnergies. Deutsche Exporte stagnieren.