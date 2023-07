Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 148,94 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 148,94 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 149,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 149,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.993 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Gewinne von 12,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 37,11 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 182,80 EUR.

Siemens ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,27 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,94 Prozent auf 19.416,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.040,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 10,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

