Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 146,88 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 146,88 EUR zu. Bei 147,34 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.648 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,00 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. 13,70 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 35,27 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 183,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 17.05.2023. In Sachen EPS wurden 4,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,27 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 19.416,00 EUR gegenüber 17.040,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

