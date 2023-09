Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag gesucht

Siemens im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 138,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 138,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 140,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 391.021 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,07 EUR am 29.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,27 EUR.

Am 10.08.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,55 EUR gegenüber -2,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.889,00 EUR im Vergleich zu 17.867,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,84 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

