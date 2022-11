Siemens Aktie News: Siemens am Mittag im Plus

Die Siemens-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 111,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 111,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 387.389 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 29,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 18,91 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 146,38 EUR.

Am 11.08.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,06 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.867,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 16.085,00 EUR eingefahren.

Am 17.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 16.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,25 EUR fest.

