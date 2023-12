Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Montagmittag positiv

Kurs der Siemens

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 156,98 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 156,98 EUR. Bei 157,48 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 155,98 EUR. Zuletzt wechselten 243.119 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,38 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 177,18 EUR an.

Siemens veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 3,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.393,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,46 EUR je Aktie belaufen.

