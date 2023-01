Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 134,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 133,98 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 134,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 575.012 Siemens-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 93,67 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 43,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 150,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 17.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 20.573,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 17.444,00 EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 31.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,61 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

