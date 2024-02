Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 165,28 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 165,28 EUR. Bei 165,10 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 376.724 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 171,06 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,71 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 186,18 EUR.

Siemens veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.393,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 20.573,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,49 EUR je Aktie aus.

