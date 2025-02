Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 199,92 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 199,92 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 199,20 EUR nach. Bei 200,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 435.100 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 210,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 150,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,57 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 14.11.2024. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,72 Prozent zurück. Hier wurden 20,81 Mrd. EUR gegenüber 21,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,33 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

