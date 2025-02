Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Vormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 199,98 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 199,98 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 199,90 EUR. Bei 200,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 37.079 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 210,05 EUR. 5,04 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 150,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,65 Prozent.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,35 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 209,57 EUR.

Am 14.11.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 20,81 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 21,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

